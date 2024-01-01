Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • tsan tsan
    Кто бы сомневался в таком первенстве Белоруссии.  Скоро начнёт просить списать.Лидером по объему...
  • Артем Шелепинский
    Обман на государственном уровне, как и всë у нас!!!Реальный техничес...
  • лина любимцева
    Эти жЫдо-англо-американцы уже всех достали, во всем Мире!!!Без названия

Экосистема производства электроники, миф о банкротстве «Байкала», санкции замедляют интернет

Экосистема производства электроники, миф о банкротстве «Байкала», санкции замедляют интернет

1. Наглядная иллюстрация импортозамещения в электронике. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», перечисляет нескольких поставщиков компонентов для завода «Электронинвест» в Московской области (ссылка): Российские производители электронных компонент.

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