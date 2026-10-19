Ни Киев, ни Украина в целом совершенно не готовы к приближающейся зиме, заявила в YouTube депутат Верховной рады Анна Скороход .
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