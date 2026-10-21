Колопроктолог Данило Муньос заявил, что рак толстой кишки является очень коварным заболеванием. Как объяснил Муньос, все дело в том, что рак толстой кишки на ранних стадиях не вызывает симптомов, а если они и возникают, то носят неспецифический характер.