В СмолГУ состоится День открытых дверей для абитуриентов программ СПО

И сетевых образовательных программ с ведущими вузами России, среди которых МГТУ им.Баумана и МАИ Смоленский государственный университет проведёт День открытых дверей для потенциальных абитуриентов программ среднего профессионального образования.
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