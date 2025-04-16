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Профессор Дизен назвал угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве катастрофой

Профессор Дизен назвал угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве катастрофой

Угрозы Европейского союза странам — кандидатам на вступление в объединение из-за намерения принять участие в параде Победы в Москве являются катастрофой, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

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