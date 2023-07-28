Звонок № 1. УК РФ дополнилась законом о недопущении дискредитации Армии. Прошло время, поняли не только лишь все Звонок № 2.
Врагов России - ждёт УК РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимр Семкин
Интересно а те кто со сцены кривляется и сбегает за кордон враг или друг, кто составил критерий, ей автор, чубайс и вся шушара они кто с абрамовичем враги или друзья России. Может вы хотите гражданскую войну развязать своими постами, может вы и есть враг.
Ответить
10 час.
Рябов Сергей
Всю жизнь мечтал, чтобы эту кобылу соколовскую к ногтю прижали. Наконец-то!
Ответить
5 час.
Владимир Курбатов
А не во власти ли враги России?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии