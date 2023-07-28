Врагов России - ждёт УК РФ

Владимр Семкин

Интересно а те кто со сцены кривляется и сбегает за кордон враг или друг, кто составил критерий, ей автор, чубайс и вся шушара они кто с абрамовичем враги или друзья России. Может вы хотите гражданскую войну развязать своими постами, может вы и есть враг.