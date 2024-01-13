ВСУ прекратили активность на одном из направлений

Украинские наземные силы в течение последних суток прекратили активность на краснолиманском направлении, в то же время российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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