Почему на новых рублевых монетах России орёл расправил крылья и надел корону? Рассказываем версии

Алексей Горшков

Высшим проявлением российской государственности я считаю СССР, но не ранний - бывший каким-то плацдармом для "Мировой революции", а после 1929 года с "социализмом в одной, отдельно взятой стране"! Это было больше похоже на Российскую империю, чем даже на СЕБЯ РАННЕГО - как мы сегодня видим, бывшего ГЛОБАЛИСТСКИМ ПРОЕКТОМ, намеренным пройти через "Мировую революцию" к "Земшарной республике" - если присмотреться - к МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ !!! Нынешняя РФ, как и развитый СССР - что называется "Красная империя" (как бы ни глумились над этим термином разновсяческие "светлоликие" и тому подобные "рукопожатные") - вроде и не империя в чистом виде, но СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО !!! Поэтому и орёл - ближе к имперскому, чем к селёдочно-подстилочному февралийско-святодевяностному!