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Почему на новых рублевых монетах России орёл расправил крылья и надел корону? Рассказываем версии

Почему на новых рублевых монетах России орёл расправил крылья и надел корону? Рассказываем версии

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Перед вами две рублёвые монеты.

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Комментарии
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Вячеслав Нецветаев
Только человек откровенно ненавидящий свою страну мог сделать эти Власовские трусы государственным флагом  России!
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7 час.
Алексей Горшков
Высшим проявлением российской государственности я считаю СССР, но не ранний - бывший каким-то плацдармом для &quot;Мировой революции&quot;, а после 1929 года с &quot;социализмом в одной, отдельно взятой стране&quot;! Это было больше похоже на Российскую империю, чем даже на СЕБЯ РАННЕГО - как мы сегодня видим, бывшего ГЛОБАЛИСТСКИМ ПРОЕКТОМ, намеренным пройти через &quot;Мировую революцию&quot; к &quot;Земшарной республике&quot; - если присмотреться - к МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ !!! Нынешняя РФ, как и развитый СССР - что называется &quot;Красная империя&quot; (как бы ни глумились над этим термином разновсяческие &quot;светлоликие&quot; и тому подобные &quot;рукопожатные&quot;) - вроде и не империя в чистом виде, но СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО !!! Поэтому и орёл - ближе к имперскому, чем к селёдочно-подстилочному февралийско-святодевяностному!
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7 час.
Вадим Кузнецов
Серп и молот в лапах у орла? Почему нет? У австрийцев коронованный одноглавый орел (а раньше был двуглавый) тоже держит в лапах серп и молот, да на лапах еще и разорванные кандалы - символ освобождения от нацистов.
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4 час.

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