С 16 сентября «Росгосстрах» запускает акцию по страхованию квартир и строений «Золотая пора», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира.