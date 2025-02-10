С 1 марта 2025 года изменится система оплаты отопления

С 1 марта 2025 года регионы больше не смогут использовать систему равномерной оплаты за отопление в течение года — начисления будут производиться исключительно в отопительный сезон, сообщил РИА Новости член депутатского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.