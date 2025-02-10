НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФинФакс

1 подписчик

С 1 марта 2025 года изменится система оплаты отопления

С 1 марта 2025 года изменится система оплаты отопления

С 1 марта 2025 года регионы больше не смогут использовать систему равномерной оплаты за отопление в течение года — начисления будут производиться исключительно в отопительный сезон, сообщил РИА Новости член депутатского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх