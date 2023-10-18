Suzuki представила концепт четырехколесного мотоцикла с «ногами»

Концепт MOQBA / © Suzuki Motor В компании Suzuki Motor отметили, что новый мотоцикл можно будет использовать в различных сферах жизни — от робота-курьера до инвалидного кресла или шагающего мусорного бака.
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