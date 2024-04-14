Мэр Красноярска откровенно рассказал о проблемах города в редакции NGS24.RU

Почему уплотняется жилая застройка и как это влияет на стоимость квадратного метра? Почему чей-то бизнес подписывают под снос по КРТ? Почему подрядчики по ремонту дорог не хотят работать в Красноярске? Куда испарились рабочие, которые должны были убирать снег этой зимой? Правда ли, что будут расширять дорогу к коттеджному поселку, где живет мэр? Глава Красноярска Владислав Логинов прямолинейно ответил журналистке NGS24.