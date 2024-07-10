В Калужской области будут обследовать техсостояние многоквартирных домов

С 1 сентября вступят в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, согласно которым будет возможно обследование технического состояния многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонтаС 1 сентября вступят в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, согласно которым будет возможно обследование технического состояния многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта.
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