В Калужской области будут обследовать техсостояние многоквартирных домов

С 1 сентября вступят в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, согласно которым будет возможно обследование технического состояния многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонтаС 1 сентября вступят в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, согласно которым будет возможно обследование технического состояния многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта.