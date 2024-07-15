В России собираются ввести пожизненное наказание за мятеж. Его можно будет избежать при содействии властям

Кабмин внес в Госдуму проект о дифференциации наказания за вооруженный мятежБойцы ЧВК «Вагнер» возле здания цирка в Ростове-на-ДонуСергей Пивоваров/РИА Новости Российский кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы.