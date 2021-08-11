Вице-спикер Совфеда Косачев охарактеризовал депутата Кожанова из Марий Эл

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Вице-спикер Совфеда, сенатор от Марий Эл Константин Косачев назвал депутата госсобрания региона Владимира Кожанова порядочным человеком, далеким от чинопоклонства.