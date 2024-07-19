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«Ловушка сработала, ВС РФ поняли, что скрывает ПВО Киева»: Теперь Армия РФ будет лупить по Киеву беспощадно: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 19.07.24 г.

«Ловушка сработала, ВС РФ поняли, что скрывает ПВО Киева»: Теперь Армия РФ будет лупить по Киеву беспощадно: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 19.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 19 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 19.

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Eduard
У НАТО на вооружение останутся лук и стрелы и щит один на всю Европу!
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