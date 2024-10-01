Самолет с вице-премьером РФ Чернышенко развернулся в небе у границы Ирана

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Катар, развернулся в небе в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и сел в Минеральных Водах.
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