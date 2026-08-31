Бонни Блю родила ребенка после незащищенного секса с 400 мужчинами за 24 часа

Порнозвезда Бонни Блю сообщила о рождении ребенка. Об этом сообщает издание Metro.Роды состоялись в отделении Линдо лондонской больницы Сент-Мэри, где также появились на свет все трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, наследника британского престола.