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Газета.ру

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Бонни Блю родила ребенка после незащищенного секса с 400 мужчинами за 24 часа

Бонни Блю родила ребенка после незащищенного секса с 400 мужчинами за 24 часа

Порнозвезда Бонни Блю сообщила о рождении ребенка. Об этом сообщает издание Metro.Роды состоялись в отделении Линдо лондонской больницы Сент-Мэри, где также появились на свет все трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, наследника британского престола.

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