Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замаскированные орудия, блиндажи и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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