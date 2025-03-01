Люся Чеботина выступила в метро в преддверии премьеры фильма «Наша Russia. 8 марта»

Певица исполнила главные хиты для пассажиров «подземки». Люся Чеботина предоставлено Пресс-службой27 февраля в аванзале станции метро «Курская» кольцевой линии московского метрополитена состоялось особенное музыкальное событие.
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