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ICAO получила письмо от России об угрозах Украины гражданской авиации

ICAO получила письмо от России об угрозах Украины гражданской авиации

Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтвердила получение срочного послания России об украинских угрозах воздушному транспорту.

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