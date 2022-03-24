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Минобороны РФ предупредило об угрозе уровня пандемии из-за доставки патогенных материалов из Украины в Европу

Минобороны РФ предупредило об угрозе уровня пандемии из-за доставки патогенных материалов из Украины в Европу

США и их союзники вывезли с территории Украины не менее 16 тыс. биологических проб. Масштабный скрининг проводился, вероятно, с целью отбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона, заявили в Минобороны России.

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