США и их союзники вывезли с территории Украины не менее 16 тыс. биологических проб. Масштабный скрининг проводился, вероятно, с целью отбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона, заявили в Минобороны России.
США и их союзники вывезли с территории Украины не менее 16 тыс. биологических проб. Масштабный скрининг проводился, вероятно, с целью отбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона, заявили в Минобороны России.
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