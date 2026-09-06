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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас выиграл 18-й матч подряд на ТБШ и вышел в 1/4 финала US Open

Карлос Алькарас победил Томми Пола в четвертом круге US Open со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Испанец повел 7:2 по личным встречам.

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