ПВО сбило ракету, в Курске повреждены здания и автомобили

В результате атаки повреждены остекления в 11 жилых и административных зданиях, детском саду, лагере «Олимпиец», пострадали два человека с минно-взрывными травмами.
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