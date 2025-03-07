«С днём рождения, Простоквашино!»

Простоквашино празднует день рождения! Кого из героев мультсериала ты хочешь поздравить с праздником и что пожелаешь по такому приятному поводу? Сделай подарок своими руками! Сделай подарок для любимого персонажа Простоквашино с его изображением — рисунок, поделку, праздничное блюдо или ещё что-то более оригинальное! Расскажи, почему ты выбрал именно этого героя, и обязательно напиши свои праздничные пожелания.