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Карусель

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«С днём рождения, Простоквашино!»

«С днём рождения, Простоквашино!»

Простоквашино празднует день рождения! Кого из героев мультсериала ты хочешь поздравить с праздником и что пожелаешь по такому приятному поводу? Сделай подарок своими руками!  Сделай подарок для любимого персонажа Простоквашино с его изображением — рисунок, поделку, праздничное блюдо или ещё что-то более оригинальное!  Расскажи, почему ты выбрал именно этого героя, и обязательно напиши свои праздничные пожелания.

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