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Новости Липецка

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71-летнюю самокатчицу будут судить за наезд на пенсионерку в Липецкой области

71-летнюю самокатчицу будут судить за наезд на пенсионерку в Липецкой области

Женщина управляла электросамокатом мощностью 500 Вт без водительских прав и снесла пенсионерку, стоявшую у края дороги.

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