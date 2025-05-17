Макрон и Эрдоган: дипломатическая игра с пальцами на саммите в Албании

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с неловкими ситуациями на саммите в Албании. Взаимодействие с премьер-министром Эди Рамой и турецким президентом Эрдоганом привлекло внимание общественности и СМИ, вызвав обсуждение дипломатического протокола.