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This '50s NBC Medical Drama Used Real Childbirth Footage In Its First Episode

This '50s NBC Medical Drama Used Real Childbirth Footage In Its First Episode

The groundbreaking medical drama "Medic" shocked viewers and critics by showing footage of a real birth when it debuted on NBC back in 1954.

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