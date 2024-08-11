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Ефимов: Москва выделила более 190 га земли для реализации МаИП

Ефимов: Москва выделила более 190 га земли для реализации МаИП

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица выделила более 190 га земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).

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