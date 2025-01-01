США и Британия обманули Украину, чтобы втянуть её в конфликт с Россией. Об этом написал член Палаты лордов (верхняя палата британского парламента) Роберт Скидельски в своей статье для журнала The American Conservative.
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