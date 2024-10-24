Ветераны молдавского футбола требуют отмены одного из решений Национального олимпийского и спортивного комитета

Команда ветеранов ФК «Геотермал» выступила с обращением к Национальному олимпийскому и спортивному комитету, ко всему спортивному сообществу и общественному мнению после того, как «единственный олимпийский чемпион по футболу в истории нашей страны Игорь Добровольский» был исключен из состава Национального олимпийского и спортивного комитета.