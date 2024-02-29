Генменеджер «Миннесоты» о Хуснутдинове: «Тот игрок, который может помочь нам прямо сейчас. У Марата есть скорость, он цепкий. Это то, что мы ищем»

Напомним, клуб НХЛ подписал с 21-летним российским хоккеистом двухлетний контракт новичка. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ответил на вопрос о том, ожидает ли он появления Хуснутдинова в основном составе в ближайшее время.
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