Генменеджер «Миннесоты» о Хуснутдинове: «Тот игрок, который может помочь нам прямо сейчас. У Марата есть скорость, он цепкий. Это то, что мы ищем»

Напомним, клуб НХЛ подписал с 21-летним российским хоккеистом двухлетний контракт новичка. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ответил на вопрос о том, ожидает ли он появления Хуснутдинова в основном составе в ближайшее время.