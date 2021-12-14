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В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа правоохранители и общественники приняли участие в детском турнире по минифутболу «Кубок полярного Урала»

В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа правоохранители и общественники приняли участие в детском турнире по минифутболу «Кубок полярного Урала»

С 10 по 12 декабря в г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа проходил мини-футбольный турнир среди юношей 2008-2009 гг.

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