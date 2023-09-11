Капотнинский меридиан

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Зачем приходили?Собянин: Столичны...
  • Сергей Иовенко
    Фуу..у, от души аж отлегло, а то 5 тонн, 5 тонн, а про тысяч забыли упомянуть, похоже что 5, что 5 тысяч для некоторы...Порядка пяти тонн...
  • Господин Никто
    Жительница Капотн...

МГИК: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы

МГИК: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы

Нет различий по распределению голосов при голосовании с помощью электронного способа и традиционного Сергей Собянин является безоговорочным лидером голосования во всех районах Москвы, сообщила председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх