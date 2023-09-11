МГИК: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы

Нет различий по распределению голосов при голосовании с помощью электронного способа и традиционного Сергей Собянин является безоговорочным лидером голосования во всех районах Москвы, сообщила председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова.
Нет различий по распределению голосов при голосовании с помощью электронного способа и традиционного Сергей Собянин является безоговорочным лидером голосования во всех районах Москвы, сообщила председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова.
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