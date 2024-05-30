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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Сегодня в нашем учреждении образования инспектор по розыску ОГАИ Лапухин Д.С. провел с воспитанниками старших групп комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма .

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