Сегодня в нашем учреждении образования инспектор по розыску ОГАИ Лапухин Д.С. провел с воспитанниками старших групп комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма .
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