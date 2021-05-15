Мировое обозрение

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EK создала водоблок для видеокарт Gigabyte Aorus Xtreme и Master серии GeForce RTX 30

EK создала водоблок для видеокарт Gigabyte Aorus Xtreme и Master серии GeForce RTX 30

Словенская компания EK Water Blocks сообщила о разработке водоблока EK-Quantum Vector Xtreme RTX 3080/3090 D-RGB, предназначенного для применения в составе систем жидкостного охлаждения графических ускорителей Gigabyte серий Aorus Xtreme и Master.

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