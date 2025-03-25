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Проверка на вшивость: иностранных бизнесменов пустят в Россию на одном условии

Проверка на вшивость: иностранных бизнесменов пустят в Россию на одном условии

БлокнотРУ Тренд проверкой «Чей Крым?» плавно сменился другим. Это стало ясно из условий, при которых западные компании могут вернуться в Россию после того, как громко хлопнули дверью после февраля 2022 года.

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Комментарии
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Олег Орлов
Думаю это правильно.. Любая страна, будь то  США, Украина или Россия не позволят на своей территории функционировать бизнесу работавшему на врага...
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