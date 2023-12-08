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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«О них ходили легенды, их уважали, боялись»: лекция о подростковых группировках 1980‑х пройдет в Челябинске

«О них ходили легенды, их уважали, боялись»: лекция о подростковых группировках 1980‑х пройдет в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря, ФедералПресс. Вдохновившись сериалом Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», один из ведущих экскурсоводов проекта «Челябинск пешком» Алексей Кондратьев позвал челябинцев на лекцию о подростковых бандах 80-х.

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