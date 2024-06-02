Шесть реаниматологов оказали помощь четырем детям и одной женщине из Чечни с тяжелыми ожогами

Два дня назад, 2 июня 2024 года, в нижегородский аэропорт имени Чкалова прибыл специальный бортовой самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на борту которого находились четверо детей и одна взрослая женщина из Чеченской Республики.