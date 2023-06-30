Корнеев сравнил Карраскаля с овощем: «Вроде и растет, и его поливают, но не видно игрока, на которого приходят смотреть. Задача ЦСКА – вернуть его в строй»

«Если вернуть Карраскаля назад, это будет один из потрясающих трансферов внутри команды. Того Карраскаля, что есть сейчас, можно сравнить с овощем, который вроде и растет, и его поливают, но не видно того Карраскаля, на которого люди приходят смотреть.