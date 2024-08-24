Каникулы продлевают еще на 1 месяц? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года Юлия ЧелкановаВ последнее время в социальных сетях и на форумах активно обсуждались слухи о возможном продлении летних каникул на целый месяц.
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