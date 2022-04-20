Новинка "с огоньком" появилась в меню "крылышек Джо"

Новинка "с огоньком" появилась в меню "крылышек Джо"

Уссурийцы долго ждали, и это случилось. Служба доставки* готовых блюд "Джо" добавила в свое меню новинку: фирменные крылышки Джо с перчиком, сообщили ИА UssurMedia в сети "Джо".

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