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Эдуард Базров о влиянии Рахмонова на Чемпиона мира по вольной борьбе: «Ризабек признался, что с каждым днем работы с Шавкатом, он становился уверенее»

Тренер Dar Team Эдуард Базров рассказал о влиянии бойца UFC Шавката Рахмонова на 19-летнего чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана: «Они тренируются в одном зале уже 2,5 года.

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