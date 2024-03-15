Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

В Белгороде два человека пострадали при обстрелеСредства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью семь реактивных снарядов Vampire, выпущенных украинскими силами, сообщило Минобороны России.
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