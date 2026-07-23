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Царьград

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Захарова предупредила о рисках для энергетической безопасности

Захарова предупредила о рисках для энергетической безопасности

Мария Захарова, представитель МИД России, предупредила о возможных серьезных последствиях для международной энергетической и продовольственной безопасности, если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться по негативному сценарию.

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