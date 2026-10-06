В Краснодарском крае логист решил подзаработать на школьных обедах — и попался с 5 тоннами украденных у детей продуктов

В Краснодарском крае логист решил подзаработать на школьных обедах — и попался с 5 тоннами украденных у детей продуктовВ Краснодарском крае задержали сотрудника компании, которая поставляет питание в городские школы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Оплата парковки н...
- Доболтался: семью...
- Концлагерь для ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым