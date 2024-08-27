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В Хабаровске начались массовые проверки мигрантов

В Хабаровске начались массовые проверки мигрантов

Сотрудники миграционного отдела УМВД России по Хабаровску провели масштабные рейды на строительных объектах города, направленные на выявление нелегальных мигрантов и обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Хорошая работа.
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