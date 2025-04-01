Бесконечные ноги, плоский живот и волосы до поясницы. Орбакайте показала, как расцвела ее дочь

Орбакайте показала, как расцвела ее 13-летняя дочь. Даже Примадонна не воздержалась от комплиментов и похвалила любимую внучку: “Всё в одном флаконе по имени Клавдия — скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние”.
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