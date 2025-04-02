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Царьград

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Мошенники обманули риелтора из Москвы на 1 млн рублей с имением Ивлеевой

Мошенники обманули риелтора из Москвы на 1 млн рублей с имением Ивлеевой

Московского риелтора Наталью обманули на 1 миллион рублей при продаже элитного особняка Насти Ивлеевой в Истре.

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