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Артига — об удалении Самошникова: «Наступ был, но злого намерения не было»

Артига — об удалении Самошникова: «Наступ был, но злого намерения не было»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказал мнение об удалении защитника Ильи Самошникова в матче 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

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